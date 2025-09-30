Режимът на Вучич няма да оцелее. Всеки момент се очаква американската администрация да наложи санкции върху държавната петролна компания в страната, което може да доведе до криза. Това каза международният анализатор Владимир Владимиров в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

"В Сърбия се случват няколко неща. Прогнозата, че протестът ще стане по-масов, вече се случва. Вижда се и реакцията на властта - с контрапротести, а нейната еманация беше военният парад като демонстрация на сила, който Александър Вучич проведе. Съвсем наскоро ще се навърши 1 година от началото на протестите. Студентите и всички, които ги подкрепиха, показаха воля и желание за промяна. Каква ще бъде тя, все още не е ясно, тъй като исканията на демонстрантите не са съвсем подредени. Няма и нови лица и лидери на протеста. Демонстрациите са едно, политическата програма е съвсем различно нещо. Без нея е трудно да си представим програма", коментира експертът

Той посочи, че опозицията на Вучич в парламента не се ползва с доверието на протестиращите. Те ги приемат като част от статуквото.

Владимиров смята, че хората, които биха спечелили потенциални предсрочни избори, ще се сблъскат с "дълбоката държава" на Сърбия.

„Вучич е само видимото и познатото лице на тази държава. Той беше министър на пропагандата на Милошевич, който е по-жив от всякога. Пропагандите трикове се виждат в начина, по който Вучич нарича протестиращите, как отрича техните правдиви искания за борба с корупцията, която убива и уби 15 души под козирката на гарата в Нови Сад”, каза анализаторът.

Той подчерта обаче, че все още няма лица, които да презентират и да настояват за тези искания, а след това да се включат в политическия живот на страната.

Владимиров допълни, че в протестите са се включили и ветераните от войните в Югославия, „хора с червени барети, участвали в изключително неприятни събития през 90-те години в страната”. „Питам се какви ще бъдат исканията, когато такива хора участват. Ние, като съседи, не искаме Югославия 3.0, а демократична Сърбия”, каза още той.

Според Владимиров компромисно решение, с участието на Европейския съюз и международните фактори, е плавно предаване на властта.

