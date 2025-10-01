Руски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката. Обектът е частично разрушен при ядрената катастрофа през 1986 г., предаде АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия представлява заплаха за глобалната сигурност след обстрела.

„Всеки ден, в който Русия удължава войната, отказва да изпълни пълно и надеждно прекратяване на огъня и продължава да нанася удари по всички обекти от нашата енергийна инфраструктура – включително тези, критични за безопасността на атомните електроцентрали и други ядрени съоръжения – представлява глобална заплаха“, написа Зеленски във Facebook.

Франция обеща 10 млн. евро за ремонт на АЕЦ "Чернобил"

„В резултат на електрически колебания, Новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Telegram.

Над 300 хиляди души в Черниговска област също са без електричество. Местните болници работят на генератори, докато екипи се опитват да възстановят мрежата. Не се съобщава за повишен риск от изтичане на радиация заради прекъснатото захранване.

