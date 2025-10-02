В сърцето на Трансилвания, Румъния - земя, станала световноизвестна с романа "Дракула" на Брам Стокър - се намира едно от най-мистериозните места в света. Гората Хоя-Бачу, разположена на площ от 250 хектара, си е спечелила прозвището "Бермудският триъгълник на Румъния" заради множеството необясними явления и изчезвания на хора.

Местните жители от близкия град избягват гората от страх, но историите на онези, които са се осмелили да влязат и са се завърнали, са повече от смущаващи. Посетителите разказват, че не помнят почти нищо от престоя си, но се връщат със странни физически симптоми като обриви, мигренозни пристъпи, гадене и повръщане. Други твърдят, че са имали усещането, че някой постоянно ги наблюдава, или са чували зловещ детски и женски смях.

►Легенди за изчезнали хора

Най-зловещата слава на гората идва от случаите на безследно изчезнали хора, които никога не биват открити. Легендата, дала името на гората, разказва за овчар на име Бачо, който изчезва заедно с цялото си стадо от 200 овце, без да бъде намерена каквато и да е следа.

Разказва се и за млада двойка, отишла да провери мита - момичето се завръща на сутринта в шок и неадекватно състояние, докато от момчето няма и следа.

Може би най-странната история е за 5-годишно момиченце, което изчезва по време на разходка. Пет години по-късно то се появява отново, облечено със същите дрехи, без да е пораснало и с ден и без никакъв спомен за случилото се.

►НЛО и паранормални явления

Гората е известна и със свидетелства за срещи с НЛО. Още през август 1968 г. военният Емил Барнет заснема летяща чиния, като снимките му са проверени и обявени за автентични – едни от малкото доказани в Европа. Биологът Александър Суитв, който изследва района в продължение на 10 години, също твърди, че е заснел НЛО, както и множество снимки, на които след проявяване се виждат странни силуети. По негови думи властите по-късно изземват тези кадри.

►Необяснимата природа

Самата природа в Хоя-Бачу е аномална. Дърветата, за които се казва, че са на над 200 години, растат по странен, усукан начин, като някои се извиват в спирала по посока на часовниковата стрелка. Най-голямата загадка е почти идеално оформен кръг в гората, в който не расте абсолютно нищо друго освен трева.

Науката се опитва да даде обяснение на явленията, като изследвания на почвата показват повишена радиация в някои зони. Други теории предполагат, че мястото е било древно гробище, ритуално място или зона за военни експерименти. Въпреки това, до ден днешен няма категоричен научен отговор, а гората Хоя-Бачу остава обгърната в мистерия.

Редактор: Мария Барабашка