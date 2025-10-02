Полски граничари вчера са забелязали руски кораб в близост до газопровод край северния град Шчечин, съобщи говорител на полското Министерство на вътрешните работи, цитиран от "Ройтерс".

Корабът е бил риболовен и е изпълнил заповедите на граничарите да се отдалечи от района на газопровода, уточниха полските власти, без да дават повече подробности.

Редактор: Мария Барабашка