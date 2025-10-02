Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино заяви, че пет бойни самолета са били засечени близо край бреговете на Венецуела, предаде "Ройтерс". Падрино окачестви това като провокация от страна на Съединените щати.

"Това са империалистически бойни самолети, които имаха дързостта да се приближат до венецуелския бряг", каза Падрино на военновъздушна база, като изявлението му бе излъчено по венецуелската държавна телевизия.

"Присъствието на тези самолети близо до Карибско море е вулгарност, провокация и заплаха за сигурността на нацията", изтъкна венецуелският министър.

Съединените щати разположиха бойни кораби в Карибско море, като Вашингтон казва, че те са там, за да се борят с трафика на наркотици.

Редактор: Румен Лозанов