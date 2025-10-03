-
Отменени бяха 20 полета, а 15 – пренасочени
Заради забелязани дронове късно снощи летището в Мюнхен спря работа, което доведе до отмяната на около 20 полета. Засегнати са близо 3000 пътници. Други 15 пристигащи полета са били пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт, съобщават от аерогарата.
На този етап все още не е ясно дали става дума за един, или за няколко дрона. Няма информация за вида, размера или произхода на безпилотните апарати. Това е поредният подобен инцидент в Европа, а борбата с дронове беше основна тема на срещата на върха на лидерите Евросъюза в Копенхаген.Редактор: Калина Петкова
