Полицията в южния френски град Ница издирва нападатели, след като двама души бяха убити, а други петима получиха ранения при стрелба, очевидно „свързана с наркотици“.

Нападението е станало в петък вечерта в бедния западен квартал Ле Мулен, известен като център за търговия с наркотици. Позовавайки се на местен жител, вестник „Ница-Матен“ съобщи, че мъж е стрелял с „Калашников“, след като е излязъл от превозно средство, преди да избяга. Двама души са в тежко състояние, съобщиха регионалните власти, докато прокурорите заявиха, че един човек е „много сериозно ранен“.

„Нахлуване, свързано с наркопрестъпление, е довело до стрелба с автоматично оръжие“, каза кметът на Ница Кристиан Естрози в X. Той добави, че е разговарял по телефона с вътрешния министър Бруно Райо и е призовал за „по-твърда борба срещу имиграцията“, твърдейки, че това „подхранва престъпленията, свързани с наркотици, както и тероризма“.

Прокурорът Дамиен Мартинели също заяви, че стрелбата „най-вероятно“ е свързана с трафик на наркотици. Властите планират да разположат в събота подкрепления, за да осигурят сигурността в квартала. Кметът на Ница заяви, че е поискал от Райо да разположи „постоянни подкрепления“, за да гарантира сигурността в Ле Мулен.

Редактор: Мария Барабашка