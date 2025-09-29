Четирима души са били убити в нападението срещу църква на мормони в Мичиган. Извършителят е блъснал колата си в сградата, стрелял по хората в църквата, където имало неделна служба, след което използвал бензин, за да подпали сградата.

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени



Полицията каза, че нападателят е бил елиминиран осем минути след подаването на сигнал за нападение. Неговата смърт не е включена в общия брой на жертвите. Все още не е разчистена цялата сграда и не е изключено да има и други тела.



Засега не е ясно какви са мотивите за атаката. Нападателят е 40-годишен мъж, който живеел недалеч от предградието на град Флинт, в което е църквата. Той е бивш войник, който има медали от мисии на американската армия в Ирак.