Киев твърди, че Москва използва информацията за поразяване на стратегически цели, включително на чужди инвеститори
Китай предоставя на Русия спътникови данни, които страната-агресор впоследствие използва за ракетни удари срещу Украйна. Това съобщи Олег Александров, служител на Службата за външно разузнаване на Украйна, в коментар за агенция "Укринформ".
Той отбеляза, че са регистрирани доказателства за тясно сътрудничество между Русия и Китай при „провеждане на сателитно разузнаване на украинската територия за идентифициране и провеждане на допълнително разузнаване на стратегически цели за унищожаване“. Той също така посочи, че тези цели може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.
В същото време служителят на разузнаването не разкри конкретни подробности за целите в Украйна, които са били ударени с помощта на данни от китайско сателитно разузнаване.Редактор: Мария Барабашка
