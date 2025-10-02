Европа се нуждае от политическа воля, за да прекъсне връзките с Русия. Това обяви президентът на Украйна. Пред срещата на върха в Копенхаген Володимир Зеленски предупреди, че Москва засилва "деструктивните си действия" срещу Европа, а само съвместни действия и единни усилия могат да гарантират сигурността.

Украйна поиска започване на преговорния процес за членство в ЕС

Той настоя Унгария и Словакия да спрат да внасят енергийни източници от Русия и поиска от евросъюза бързо приемане на Украйна и Молдова. Домакинът на форума, датският премиер Мете Фредриксен каза, че няма да позволи на унгарския си колега Виктор Орбан да блокира украинското членство.

