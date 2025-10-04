Части от Северна Франция обявиха оранжев код за тревога заради силните ветрове на бурята „Ейми“, която вече е причинила два смъртни случая в страната, предаде АФП.

Бурята „Ейми“ се движи над Британските острови, причинявайки силни пориви на вятъра в департаментите край брега на Ламанша и във вътрешността на северна Франция.

Бурята "Ейми" удря Великобритания със 150 километра в час

Северното крайбрежие на страната регистрира най-силните ветрове от началото на седмицата – с пориви, достигащи 131 км/ч по крайбрежието и до 110 км/ч във вътрешността.

Бурята остави около 5000 домакинства в Нормандия без електричество. Броят им спадна до 2000 към обяд на 4 октомври, но впоследствие бяха регистрирани нови прекъсвания.

В Хервили, в региона Сом, силни и „въртящи се“ ветрове откъснаха почти целия покрив на къща, без да причинят наранявания, съобщи префектурата на департамента.

Регионалните власти в О-де-Франс наложиха ограничение на скоростта за превозните средства по магистралите и националните пътища до 20:00 ч. на 4 октомври.

Бурята „Ейми“ отне живота на един човек и в Ирландия на 3 октомври, където също предизвика значителни прекъсвания на електрозахранването, отменени полети, затворени училища и локални наводнения.

