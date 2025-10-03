Пътуващите в Обединеното кралство са предупредени за вероятност от проблеми в транспорта, тъй като бурята "Ейми" се очаква да връхлети страната през уикенда, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. В цяла Великобритания бяха издадени предупреждения за силни дъждове и ветрове със скорост до 150 километра в час.

Северната и западната част на Шотландия ще бъдат най-силно засегнати от бурята, съобщи британската метеорологична служба. За жителите на планинските части и Западните острови са издадени предупреждения да се пазят от падащи предмети, за възможни прекъсвания на електроснабдяването, както и за затваряне на пътища и рушене на сгради.

Шотландският железопътен оператор заяви, че поради лошите метеорологични условия няколко линии в Северна Шотландия ще бъдат затворени от 18:00 часа днес, а от 19:00 часа ще бъдат въведени ограничения на скоростта по всички останали маршрути.

За цяла Шотландия, северната част на Англия и най-западните части на Уелс е издаден жълт код за силен вятър от 15:00 часа днес до неделя сутрин. В Северна Ирландия предупреждението е в сила от 14:00 часа днес до утре.

Метеорологичната служба предупреди за трудни условия за шофиране през уикенда.



Редактор: Емил Йорданов