Какво предстои за Васил Димитров, възможен ли е мирът в Близкия изток, но и какъв е хоризонтът на президентските избори коментира в ефира на “Събуди се” бившият външен министър Надежда Нейнски.

“Тази инициатива, която Димитров е предприел, е осъзнат риск. Знае се, че има блокада на Газа. Подобен сблъсък с израелските сили беше предизвестен. Важното е, че българското посолство е във връзка с него. Те са уведомили израелските власти и предполагам, че той ще бъде депортиран, както ще се случи и с останалите задържани. Това не е първата флотилия и това е обикновената процедура в такива случаи”, обясни Нейнски.

“Те са нарушили международното право с това, че правят опит да пробият блокадата. Един от тях е успял да я премине и в момента се движи по крайбрежието”, каза тя.

“Мнозина казват, че в период, в който има шанс за мирни преговори, подобна инициатива по-скоро нагнетява напрежение и създава опасен прецедент, отколкото да подпомага случващото се. Всички погледи на международни наблюдатели са насочени към възможността мирния план на Доналд Тръмп да сработи”, смята Нейнски.

По думите й мнозина казват, че този конфликт е много стар и питат защо смятаме, че има шанс конфликтът да бъде разрешен днес. “От атаката на 7 октомври насам “Хамас” е значително отслабен, Иран и неговите проксита също, благодарение на успешните военни операции, които бяха проведени от Израел. Влиянието на Иран и Русия в Близкия изток значително отслабна”.

“Ново е и включването на мюсюлмански и арабски държави, които подкрепят плана на Тръмп. Ено възможно нормализиране на отношенията им с Израел означава, че мисията на “Хамас” се обезсмисля. Затова те така безпощадно атакуваха на 7 октомври”, коментира бившият външен министър.

“В “Хамас” има по-уверено и радикално крило. Турция и Катар се знае, че имат влияние върху него. Онова, което не се знаеше, беше до каква степен това крило има възможността да влияе за вземане на правилните решения за мирния план”, обясни тя.

“На този етап “Хамас” казват, че са готови да освободят заложниците, но искат преговори. Отказват въоръжаване и смятат, че управлението на палестинската територия може да стане единствено с тяхно участие - нещо, което е напълно неприемливо за всички страни по този мирен план. Но самият факт, че те са готови за преговори, е някаква стъпка в правилната посока. Никой няма да разреши “Хамас” да имат влияние в палестинските територии”, допълни Нейнски.

