Хиляди протестиращи опитаха да влязат в президентския дворец в Тбилиси. Полицията ги отблъсна със сълзотворен газ и водни оръдия. Напрежението в Грузия не спада от парламентарните избори преди година. Тогава управляващите обявиха победа, а проевропейската опозиция обяви резултата за подменен.

Повод за новите сблъсъци са местни избори, които опозицията бойкотира. Отказът от участие дойде, след като през лятото управляващите арестуваха лидерите на опозицията, които и до момента са зад решетките.

Грузия осъди осем проевропейски демонстранти

След изборите миналата година, управляващите от партията на милиардера Бидзина Иванишвили спряха преговорите за присъединяване към Европейския съюз, което допълнително засили недоволството на опозицията.

Редактор: Цветисиана Костова