Две деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградието на Хюстън, Енгълтън, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

Шерифската служба на окръг Бразория съобщи в официалния си профил във Facebook, че полицаи са се отзовали на сигнали за стрелба в събота, като на мястото са открили две деца - на 13 и на 4 години - с прострелни рани, довели до смъртта им. Две други деца, на 8 и на 9 години, са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са в критично състояние.

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани, съобщи шерифската служба. „Към момента няма заплаха за общността“, съобщават още от службата. Обстоятелствата около фаталния инцидент са в процес на изясняване.

Енгълтън е град с население от около 19 500 жители и е административен център на окръг Бразория. Намира се на около 72 километра южно от Хюстън.

