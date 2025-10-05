Роби Уилямс заяви, че „дълбоко съжалява“, че концертът му в турския град Истанбул е трябвало да бъде отменен „в интерес на обществената безопасност“.

Бившият вокалист на Take That сподели, че било негова „мечта“ да пее на пристанище „Атакьой“, но решението на градските власти да отменят шоуто било „извън неговия контрол“.

След като служители на ИААА поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс: Какви са реакциите на Острова

Световното турне на Уилямс "Britpop" започна през май и го отведе в градове като Лондон, Амстердам, Берлин, Хелзинки и Атина.

В публикация в Instagram до своите 3,7 милиона последователи 51-годишният изпълнител на "Angels" написа:

„Последното нещо, което бих искал да направя, е да застраша безопасността на феновете си – тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Бяхме много развълнувани да свирим в Истанбул за първи път и нарочно избрахме града за финален концерт на турнето Britpop. Моята мечта беше да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна. Към всички в Истанбул, които искаха да се присъединят към 1,2-та милиона души, споделили това феноменално турне с нас тази година, дълбоко съжалявам. Очаквахме с голямо нетърпение този концерт, но решението да бъде отменен беше извън нашия контрол.“

Редактор: Мария Барабашка