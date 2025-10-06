Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон. Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан пък внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на войници от Орегон в най-многолюдния град в същия щат - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти. В събота федерален съдия в Орегон временно блокира мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.

В отговор Тръмп разпореди изпращането в Портланд на около 200 войници от Националната гвардия в района на Лос Анджелис, щата Калифорния. Същият федерален съдия - Карин Имъргат, обаче временно спря и тази заповед.

Според властите в Орегон решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснoвано.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго.

