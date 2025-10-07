Снимка: iStock
Има ли рискови зони, които биха могли да се наводнят
Днес са обявени червен, оранжев и жълт код за различни райони в цялата страна. Най-голям е рискът за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.
Трагедията в Елените ни напомни, че природата не прощава небрежността – и че превенцията е най-важната защита. Очаква се дъждовно време и в столицата, а с него идват и въпросите – колко е подготвена София при по-сериозен валеж и има ли рискови зони, които биха могли да се наводнят.
Червен код за опасни валежи в осем области у нас
„Със заповед на кмета на София сме се мобилизирали от 22 ч. в понеделник вечерта. Имаме готовност с 8 екипа и правим обходи на критични точки, които са около Южната дъга и централните райони. Имаме готовност при ескалация, наблюдаваме ситуацията, но за момента е спокойно”, посочи директорът на "Аварийна помощ и превенция" в Столична община Красимир Димитров.
„Всяка година Столична община заделя средства от бюджета си, като тази година са предвидени около 2 млн. лв. Почистени са 99 участъка. Наблюдават се и язовирите”, каза Йорданка Костадинова от дирекция " Околна среда", Столична община.
