Двумоторен учебен самолет е катастрофирал край гръцката столица Атина. Пострадали са двамата души на борда.

Авиоинцидентът е станал по време на излитане на летище Татои. Според съобщението самолетът, който принадлежи на гръцките военновъздушни сили, е излязъл от пистата и е катастрофирал.

Двамата членове на екипажа са откарани в болницата на ВВС. Засега няма информация за състоянието им. Причините за инцидента се разследват.

Редактор: Цветина Петкова