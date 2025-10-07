Снимка: iStock
Трима души са в критично състояние
Трима души са в критично състояние, след като медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния. Местните власти заявиха, че екипите за спешна помощ са затворили някои ленти за движение.
Хеликоптерът е катастрофирал малко след 19:00 часа (5:00 ч. българско време) на магистрала 50 в столицата на щата Сакраменто. Данните за проследяване на полета показват, че хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано.
Crazy, a medical helicopter crashed in front of me 🙏🏾 #sacramento pic.twitter.com/BIoUBWT3ht— K W (@1dopemidwife) October 7, 2025
Пилот, медицинска сестра и парамедик са били на борда и са откарани в болница в критично състояние след катастрофата, съобщи пожарната служба в Сакраменто.
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
Не е имало пациенти на борда на хеликоптера и нито едно наземно превозно средство не е засегнато при катастрофата. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как хеликоптерът лети над редица автомобили, преди да се разбие до разделителната линия в облак от дим.
Свидетели помогнали на спасителите да вдигнат машината, за да достигнат до човек, заклещен под него.
#BREAKING UPDATE: Aerial footage from KCRA-TV confirms a medical helicopter has crashed in Sacramento, Northern California.— Nexus (@nexusdossiers) October 7, 2025
Emergency crews are on scene responding to the wreckage, which is located near Highway 50.
Multiple injuries have been reported, though the extent remains… pic.twitter.com/N1ieLlldhI
Офисът на Калифорнийската пътна полиция в Южен Сакраменто съобщи, че магистрала US-50 в източна посока и две отбивки към нея са затворени.
„Моля, използвайте алтернативни маршрути и очаквайте закъснения. Възможни са допълнителни затваряния и задръствания в района“, написа офисът.
Причината за катастрофата все още се разследва.
❗️🚁🇺🇲 - Breaking: REACH Air Medical Helicopter Crashes on Sacramento Freeway, Causing Multiple Injuries and One Fatality— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 7, 2025
A REACH Air Medical Services helicopter (N414RX) crashed onto eastbound Highway 50 near Howe Avenue in Sacramento just before 7:10 p.m. on Monday, October 6,… pic.twitter.com/6RYb1kcQJ0
Данните на Федералната авиационна администрация на САЩ показват, че хеликоптерът е регистриран на името на REACH Air Medical Services.
„В момента установяваме подробностите около инцидента, както и състоянието на екипажа на REACH, който е бил откаран в болници в района“, казаха от Global Medical Response - компанията майка.Редактор: Цветина Петкова
