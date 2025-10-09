Да накараш един човек да се засмее е красиво, но да го направиш, без да кажеш нито дума - това вече е велико. От Чарли Чаплин, та чак до Мистър Бийн малко хора наистина са успявали да постигнат успех в това начинание, но точно те двамата са овладели до съвършенство изкуството на нямата комедия. Визуалната проява на хумора е прецизна и много сложна задача, която показва майсторството на таланта на двама души - Чаплин и Роуън Аткинсън, и ги прави безсмъртни в света на комедията. Единият е вечна легенда, а другият - доказателство за непреходно величие. Техните имитатори по цял свят пък пазят грижливо наследството им живо. В далечен Бангладеш, например, един младеж е достигнал толкова близо до идеалната имитация на комичния Бийн, че неусетно е събрал милиони последователи. Тръгнал с една смела мечта и упорито вървейки по пътя към нея, младият бенгалец показва как смелото сърце и широката усмивка отварят вратите на комедията отново без думи. За да докаже, че изобщо не е нужно да изречеш нещо, за на накараш някого да засмее. А това си остава велико изкуство.

Израснал си в Бангладеш. Как детството ти е оформило личността и мечтите ти?

Здравейте, казвам се Салман Ахмед. Роден съм в област Силхет в Бангладеш. Всичко започна, защото много обичах да гледам анимационни филми, когато бях малък. Може би като всяко дете, но аз просто можех да стоя залепен пред екрана с часове. Още тогава у мен се зароди мечтата да изучавам актьорско майсторство в бъдеще. Мистър Бийн пък ме разсмиваше още много малък.

Как реагира семейството ти, когато реши да се занимаваш с комедия?

Майка ми най-много ми помагаше. Винаги ме е подкрепяла и напътствала, вярваше от самото начало в мен. Интересно е, че когато най-напред започнах да се занимавам с комедия, единственият ми аксесоар беше чантата на дядо ми. Първата ми риза беше на униформата на училището ми. На практика само обувките бяха лично мои. Освен това, искам да подчертая, че и приятелите ми много ми помогнаха да започна един нелек живот на комедиант. Всички ме окуражаваха, а без тяхната подкрепа едва ли бих се справил.

Кога за първи път се изяви като Мистър Бийн? Какви спомени имаш от този момент?

Първото ми истинско и подготвено професионално изпълнение на имитация на великия Мистър Бийн беше около 2020 г. Доколкото помня, беше по случай детски рожден ден.

Снимка: gettyimages

Кое беше първото нещо за оригиналния Мистър Бийн, което те накара да почувстваш връзка с героя?

Определено начинът, по който те кара да се засмееш дори без думи. Това е уникална дарба, която толкова много ми се искаше да притежавам, че и до ден-днешен опитвам да се усъвършенствам, а вие ще кажете доколко съм успял.

Мистър Бийн е човек, който се справя с живота по свой начин. Как ти помага да се справяш с ежедневието и проблемите си?

Всъщност, ако трябва да бъда напълно честен, точно като Мистър Бийн се опитвам сам да решавам проблемите от ежедневието си. В това отношение също се стремя да му подражавам.

Виждаш ли имитациите си на Мистър Бийн като временна фаза или нещо, което ще остане част от творческото ти пътуване за дълго време?

Идеята да играя ролята на Мистър Бийн се роди от моето желание да разсмивам хората, че и себе си. Мисля, че е най-важно първо да успееш да разсмееш себе си, за да видиш дали изобщо се получава. На този етап виждам образа на Мистър Бийн като постоянна работа, искам да изградя кариера. Вече имам участия в различни части на страната със свои скечове, като искам да гастролирам и в чужбина. Но не само комедиантството е моя цел. Освен да играя ролята на Мистър Бийн, искам да създам свой собствен бизнес, за да продължа професионалното си развитие.

Спомняш ли си деня, в който първият ти видеоклип стана толкова популярен?

Честно казано, аз се увличам в имитациите и ги правя с удоволствие, невинаги целта е определен брой зрители, макар че факта, че вече имам над 2 млн. последователи, е много важен за мен. Мисля, че първото ми видео се състоеше от въпроси с избор между няколко варианта, които отправях към млади хора, докато играех ролята на ядосан Мистър Бийн.

Кога за първи път осъзна, че хората започват да те разпознават по улицата като „Мистър Бийн-младши“?

Не помня точната дата, но ясно се сещам как веднъж, когато най-спокойно си излизах от вкъщи, на пътя ми заставаха един по един няколко души и ме молеха да си направя снимки с тях. Разбира се, бях много изненадан и поласкан. Точно тогава може би разбрах, че всички вече ме познават като Мистър Бийн-младши, както се представям в социалните мрежи.

Снимка: gettyimages

Колко време обикновено отнема създаването и заснемането на един твой видеоклип?

Записът на голямо видео отнема между 1 и 2 часа, а на малък клип с мой скеч – около 30-60 минути.

В социалните мрежи хората понякога те критикуват. Как приемаш това?

Всъщност, въпреки че всички сме хора, не всички се държим по еднакъв начин. Кой как вижда другия и изобщо как избираме да се отнасяме един с друг, зависи от индивидуалната гледна точка. Аз не се стремя да я променям. Все пак винаги призовавам да сме позитивно настроени един към друг и избягвам да отговарям на тези, които правят неприятни коментари или не одобряват имитациите ми. Те имат правото да не ме следват. Трябва да отбележа обаче, че получавам най-вече позитивни отзиви от фенове.

В същото време много фенове казват, че си ги накарал да се усмихнат в трудни моменти. Какво е чувството да знаеш, че влизайки в обувките на Мистър Бийн, озаряваш нечий ден?

Когато много фенове казват, че се чувстват добре, след като са гледали моите видеа, естествено и аз се чувствам удовлетворен - все пак това е целта ми. Много по-доволен съм, когато чувам тези неща, защото винаги искам хората да се усмихват и да са щастливи.

Кой е най-запомнящият се коментар или съобщение от фен, което някога си получавал?

Всеки един положителен отзив за мен е важен, той ми помага да подобрявам себе си и да бъда по-уверен за следващия си скеч. Всички, които са ме насърчавали, са не просто мои фенове – те за мен са семейство.

Ако не беше Мистър Бийн, с какво щеше да се занимаваш днес?

Вече изобщо не мога да си представя живота си без Мистър Бийн. Но може би с някакъв друг вид комедия...

Снимка: gettyimages

В дългосрочен план, планираш ли да създаш свой собствен комедиен герой, различен от Мистър Бийн?

Може би не точно комедиен герой, но да, един ден бих искал да създам свой бизнес с комедията, която правя, най-вероятно ще е свързано с актьорството.

Какви са най-смелите ти професионални цели – да играеш във филм, да имаш собствено шоу?

Определено да имам собствено шоу, с което да обикалям света.

Искаш ли да се срещнеш с Роуън Аткинсън лично?

О, да! Разбира се, това би било сбъдната мечта, надявам се скоро да чуе за мен и да оцени имитацията ми. За мен би било истинска чест да се запозная с Роуън Аткинсън на живо.

Кое е най-хубавото нещо, на което те е научил Мистър Бийн?

Със сигурност това е как да разсмивам хората без думи – това е универсалният език на комедията.

Как вижда Мистър Бийн-младши бъдещето си?

Да се стремя да подобрявам работата си по комедийните скечове и да достигна перфектната имитация. И всеки ден да разсмивам все повече хора по света - за тази цел социалните мрежи помагат много. И накрая да имам собствено шоу.

Какво знаеш за България и би ли изнесъл представление пред публиката тук?

Всъщност това, което знам за България, се отнася главно до вашата история и култура и идва от интернет пространството, но то е твърде малко. Надявам се един ден да имам възможността да представя свое шоу и пред българската публика, която, както разбирам, много симпатизира на Мистър Бийн. До скоро, България, благодаря!

Aвтор: Цветина Петкова

Редактор: Цветина Петкова