Преподавателят по физическо , който призна за интимните си отношения с 13 годишна ученичка, ще бъде съден за сексуално насилие. Предстои да стане ясно какво ще се случи и с детската учителка , обвинена в сексуално посегателство над момиченце от групата ѝ. Как децата възприемат темата за сексуалното посегателство, разпознават ли границите си и тяхното прекрачване от друг говори психолога Катерина Чонова в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Тя беше категорична, че родителите не трябва да се притесняват да говорят за това с децата си.

"Като родители запознайте детето с правилото на бельото. Какво е това правило? Никой не бива да докосва децата по онези части на тялото, които обикновено са покрити от бельото. Децата също не бива да докосват други хора по тези части на тялото. Така лесно ще обясните на децата, че тялото им си е само тяхно, че има добри и лоши тайни и добри и лоши докосвания", обясни Чонова.

