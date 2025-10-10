САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Длъжностни лица разкриват, че Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.

Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

