Правителството на Израел днес ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Х.

През следващите 24 часа трябва да бъдат прекратени напълно военните действия в палестинския анклав. Споразумението, постигнато предишната вечер в Египет, е част от мирния план от 20 точки за Газа, обявен на 29-ти септември от американския президент Доналд Тръмп.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа

Това става възможно след две години на опустошителна война, предизвикана от безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение Хамас срещу Израел на 7-ми октомври 2023-та година.

"Намираме се в съдбоносно развитие. През последните две години се борихме, за да постигнем военните си цели, а една от основните е връщането на заложниците - всички, живи и мъртви. И ние сме на път да постигнем тази цел. Не бихме могли да я постигнем без изключителната помощ на президента Тръмп и неговия екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работиха неуморно, заедно с Рон и нашия екип", заяви Нетаняху.

