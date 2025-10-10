Земетресение бе регистрирано и в Папуа Нова Гвинея

Земетресение с магнитуд 7,5 разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Земетресението е било на дълбочина 10 км. Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че очаква "животозастрашаваща височина на вълните". Системата за предупреждение за цунами на Съединените щати също издаде предупреждение, като подчертава, че са възможни опасни вълни за бреговете в радиус от 300 километра от епицентъра на земетресението.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

На филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.

Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа след силно земетресение, което разтърси южните Филипини, съобщи Агенцията по геофизика.

Моделите на агенцията показват, че има риск от цунами с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия.

А часове по-късно земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия.

Според данните  на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.

Не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами. 

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни