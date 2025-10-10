Снимка: iStock
-
Земетресение бе регистрирано и в Папуа Нова Гвинея
Земетресение с магнитуд 7,5 разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.
❗️⚠️🇵🇭 - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025
The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z
Земетресението е било на дълбочина 10 км. Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че очаква "животозастрашаваща височина на вълните". Системата за предупреждение за цунами на Съединените щати също издаде предупреждение, като подчертава, че са възможни опасни вълни за бреговете в радиус от 300 километра от епицентъра на земетресението.
От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.
🌋🌊 Massive 7.4 Quake Triggers Tsunami Alert | Mindanao, Philippines | Oct 10 2025 (UTC)— Gunnys Adventures (@DerrickSalas9) October 10, 2025
A magnitude 7.4 earthquake struck off Santiago, Davao Oriental, near Davao City, shaking much of Mindanao and prompting a Pacific Tsunami Warning Center alert for areas within 300 km of the… pic.twitter.com/jnzdS8TOjh
На филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.
A magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Manay, Davao Oriental at 9:43 AM on October 10, 2025, according to PHIVOLCS.— lucas délaroche (@lucasdiminahal) October 10, 2025
Keep safe, Mindanao. 🙏 pic.twitter.com/IJMUoUyIca
Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа след силно земетресение, което разтърси южните Филипини, съобщи Агенцията по геофизика.
Моделите на агенцията показват, че има риск от цунами с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия.
А часове по-късно земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия.
Според данните на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.
Не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.Редактор: Цветина Петкова
