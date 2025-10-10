Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в Ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде "Ройтерс".

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

За да наблюдават мирния план за Газа: САЩ изпращат 200 войници в Израел

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от "Франс прес", че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на Ивицата.

Редактор: Емил Йорданов