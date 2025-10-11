Снимка: БГНЕС
-
Жертви и цунами след земетресенията във Филипините (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Правят повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла
-
Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси, има жертви (ВИДЕО)
-
Росен Желязков посети Елените
-
Четирима са загиналите при срутването на сграда в Мадрид (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Свидетел на злополучното рали във Варна: Маршалите не реагираха адекватно
Над 300 сигнала за помощ само от един град, пътища край лагуната Мар Менор са затворени
Наводненията и проливните дъждове продължават да създават сериозни затруднения в югоизточна Испания. В провинция Мурсия валежите, започнали още от ранните часове на събота, предизвикаха хаос по пътищата и наложиха намесата на армията в помощ на пожарникарите и доброволците.
Няколко пътни отсечки, включително основният път към регионалната болница, бяха временно затворени заради наводненията в района на лагуната Мар Менор.
Испания разби мрежа за трафик на кокаин и конфискува 10 тона
Само в град Сан Хавиер на спешния телефон 112 са постъпили над 300 сигнала за помощ. Общият брой на обажданията в региона надхвърля няколкостотин.
Метеоролозите предупреждават, че обстановката остава критична — на места се очакват валежи до 180 литра на квадратен метър. Властите призовават жителите да избягват пътувания и да следят актуалната информация за времето и пътната обстановка.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни