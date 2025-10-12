Силни бури в Мексико оставиха разрушения в цялата страна, като според властите най-малко 41 души са загинали, а 27 все още са в неизвестност след непрекъснатите проливни дъждове, предаде ДПА.

Мобилизирани са около 10 000 военнослужещи, които използват лодки, хеликоптери и багери, за да разчистят пътищата, да спасят блокирани жители и да доставят храна на хората в засегнатите райони.

Редица малки населени места остават изолирани от света и спасителните екипи все още се борят да стигнат до тях. Метеоролозите предупредиха, че се очакват още валежи.

Рискът от допълнителни свлачища се увеличава, тъй като почвата вече е напоена от проливните дъждове. Най-тежко засегнатите райони са в източните и централните щати Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси. Десетки хиляди домове, клиники, училища, пътища и мостове са повредени.

Досега повечето жертви са регистрирани в щатите Веракрус и Идалго, но потвърдени смъртни случаи има също така и в Пуебла и Керетаро. Мексиканският щат Сан Луис Потоси претърпя масови щети, но там няма съобщения за жертви.

Мексико е в края на годишния си дъждовен сезон, който трае около шест месеца и обикновено свършва в началото на ноември.

