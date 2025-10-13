След смъртоносната експлозия в завод за взривни вещества в Тенеси, екипите продължават работа на място. Експерти претърсват терена и извършват контролирани експлозии, за да неутрализират останали опасни материали. Работи се усилено и за идентифициране на жертвите. Причината за трагедията остава неизвестна - губернаторът на щата предупреди, че може да минат месеци, преди да стане ясно какво е довело до взрива.

Експлозията отне живота на 16 души. Губернаторът Бил Лий се срещна с опечалените семейства в местна църква, за да изкаже своите съболезнования.

"Сълзи и мълчание - честно казано, повечето хора просто бяха онемели от скръб", сподели Бил Лий.



Местните власти са осигурили психолози и други видове подкрепа за пострадалите семейства.

А от доскоро работещата фабрика днес не е останало почти нищо.

"Там, където имаше напълно функциониращо съоръжение, сега няма почти нищо. Взривът беше толкова мощен, че се усети на над 40 километра", посочи губернаторът.

Експлозията предизвика трус с магнитуд 1,6 по скалата на Рихтер. Разследващите подчертават, че екипите трябва да проверят всяка педя от мястото, за да открият и обезвредят евентуални останали взривни вещества.



"Работим много бавно и методично, за да установим дали има материали, изхвърлени от първоначалния взрив", обясни местният служител Брайс Маккракен.

Експертите на място извършват малки, контролирани експлозии, за да неутрализират евентуални останали опасни материали от завода. Според губернатора може да минат месеци преди властите да разберат точната причина за експлозията.

„Все още е рано, не знаем какво се е случило. Екипите работят на място, за да установят какво е довело до взрива", заяви Бил Лий.



Също толкова важно е и идентифицирането на жертвите. От бюрото за разследвания в Тенеси съобщиха, че използват най-новата технология за ДНК тестване, за да могат по-бързо да идентифицират жертвите и да дадат отговори на техните семейства.

