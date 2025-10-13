Американският президент Доналд Тръмп заяви пред израелския парламент, че примирието, за което е посредничил във войната в Газа, е поставило началото на „историческото начало на новия Близък изток“.

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (СНИМКИ)

„И след толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията мълчат, сирените са затихнали и слънцето изгрява над свята земя, която най-накрая е в мир, земя и регион, които, с Божията воля, ще живеят в мир завинаги“, каза той, цитиран от АФП.

„Това не е само краят на една война... Това е историческото начало на един нов Близък изток“, добави Тръмп.

Той заяви пред израелския парламент, че „дългият и болезнен кошмар“ за израелци и палестинци най-накрая е приключил.

Речта му в Кнесета беше прекъсната за кратко, след като депутат от левицата беше изведен от залата. „ Това беше доста ефективно“, пошегува се Тръмп, след като депутатът Офер Касиф беше отстранен мигновено от заседанието заради очевиден протест срещу речта на американския лидер.

Президентът на САЩ подчерта, че страната му „никога няма да забрави“ атаката срещу Израел на 7 октомври. Той добави още, че би било „чудесно да се постигне мирно споразумение“ с Иран.

По-рано днес президентът на САЩ пристигна в Кнесета. Тръмп е четвъртият американски президент, който прави това, откакто парламентът е създаден през 1949 година – и първият след 2008 година. Президентът беше посрещнат от председателя на парламента Амир Охана.

"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство

Припомняме, че след две години в плен, палестинската групировка "Хамас" освободи всичките 20 живи израелски заложници. В замяна Израел освободи 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди. Сделката включва и връщането на телата на още 28 загинали заложници на по-късен етап.

Редактор: Дарина Методиева