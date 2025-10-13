Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 40-годишен мъж и 42-годишна жена, обвинени в измама с фалшиви обяви за почивка в Гърция. Според прокуратурата двамата са въвели в заблуждение десетки хора от цялата страна, като са събирали авансови плащания за несъществуващ ваканционен имот.

А.К. и В.П. са привлечени към наказателна отговорност, затова, че през май 2025 г., с цел да набавят за себе си имотна облага, са въвели в заблуждение десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Гърция за лятната си почивка. За целта хората трябвало да преведат авансово по сметка в чужда банка сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че парите впоследствие ще им бъдат приспаднати от крайната цена за наема. След като пострадалите превели сумите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама с пострадали от цялата страна. При акция на Дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП, проведена под ръководството на Софийска районна прокуратура, А.К. и В.П. са били задържани. Впоследствие наблюдаващ прокурор е удължил мярката им за срок до 72 часа.

След изтичането им, прокуратурата внесе искане в Софийския районен съд, който наложи на двамата най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Мария Барабашка