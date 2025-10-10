Снимка: iStock
Прецизна престъпна схема в Ница и Кан – 18 месеца затвор и доживотна забрана за пребиваване
Трима български граждани бяха осъдени във Франция за участие в мащабна схема за източване на банкови сметки чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати. Присъдата бе произнесена от съд в Ница в началото на седмицата.
Скимиращите устройства, поставяни върху банкомати, копират данните от банковите карти на нищо неподозиращи клиенти. В комбинация с миниатюрни камери, заснемащи въвеждането на ПИН кода, измамниците могат да изтеглят пари от сметките, да правят онлайн плащания и дори да изготвят дубликати на картите.
Точно по този начин е действала и българската група, оперирала в района на Ница и Кан. Само за едно денонощие тримата са успели да изтеглят 9000 евро от четири различни банкомата.
Френският съд е наложил на всеки от тримата извършители по 18 месеца ефективен затвор, както и доживотна забрана да пребивават на територията на Франция.
Двама от тях вече са излежали по-голямата част от наказанието си и предстои да бъдат екстрадирани и върнати в България, докато третият е бил задържан непосредствено след приключване на съдебния процес и все още се намира в затвора.
Френските разследващи са останали впечатлени от техническата подготовка и прецизност, с която българите са действали. Схемата е била внимателно планирана, с умело монтиране на устройства, които се сливат с дизайна на банкоматите, правейки откриването им изключително трудно.
