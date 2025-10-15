Екип на Световната здравна организация е бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера, обяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от "Ройтерс".

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град Билозерка (Белозьорка на руски език) в Херсонска област, добави Гебрейесус в публикацията си в социалната платформа „Екс“.

Русия удари хуманитарен конвой на ООН и остави част от Харков без ток

Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката, уточни днес ръководителят на СЗО. Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.

Редактор: Мария Барабашка