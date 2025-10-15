Представители на Палестинската автономна власт организират срещи с европейски страни, за да поискат признаване на палестинската държава. Това съобщи след разговори с швейцарския външен министър палестинският специален пратеник Мохамед Щайе, цитиран от "Франс прес".

На пресконференция в централата на ООН в Женева Щайе, който е бивш премиер и е спецпратаник на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, заяви, че има планирани посещения в Нидерландия и Австрия със същата цел.

"Друга делегация ще посети балтийските страни, а нашият президент се надяваме да посети Италия и Германия", добави той, обяснявайки, че целта е тези страни да се присъединят към държавите, признали палестинската държава.

Великобритания, Австралия, Канада и Португалия официално признаха Палестина на 21 септември, в навечерието на признаването ѝ и от други страни като Франция и в навечерието на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк – историческо, но преди всичко символично решение, осъдено от Израел, който заплашва да увеличи еврейските селища на окупирания Западен бряг.

"Следователно има 34 страни, които все още не са признали Палестина. Ние сме просто в контакт с тези страни, за да ги насърчим да предприемат действия и да се присъединят към държавите, които признават Палестина, а не към онези, които не го правят", каза Щайе пред журналистите.

В Швейцария той се срещна с външния министър Иняцио Касис и други политици.

"Посланието ми към швейцарските лидери е много просто – Швейцария е държава, в която са разположени агенции на ООН и тук са подписани Женевските конвенции", заяви палестинският пратеник, като определи швейцарската роля като "важна и ключова".

"Призовавам швейцарските лидери да приведат думите си в действие и да признаят Палестина като държава", добави той.

В Швейцария коалиция от представители на гражданското общество, неправителствени организации и политици официално предприе вчера инициатива за популяризиране на тази цел. За 18 месеца тя трябва да събере 100 000 подписа. Едва тогава швейцарското население може да гласува на референдум по този въпрос, а резултатът ще бъде обвързващ за властите.

За да бъде валиден вотът, той трябва да получи одобрението на мнозинството гласоподаватели в 26-те кантона на страната. По-конкретно, гражданите ще бъдат попитани дали признаването на "Палестина като суверенна и независима държава" да залегне във федералната конституция.

Редактор: Ивайла Митева