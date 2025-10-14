След споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, остават неизвестните за пътя и развитието на ситуацията в перспектива. Международният анализатор проф. Владимир Чуков допусна, че въоръжената групировка „Хамас” може да се превърне в политическа партия и да се яви на избори. Той припомни, че според президента на палестинската автономия Махмуд Абас до една година след прекратяването на огъня в Ивицата Газа трябва да се проведат избори.

В предаването „Денят на живо” той допусна, че „Хамас” няма да изчезнат, а ще продължат да са част от живота в Газа. Той посочи, че групировката има разрешение от американския президент Доналд Тръмп да останат още известно време в Ивицата Газа и да отговарят за сигурността, но те се възползват от това, за да си разчистват сметките с палестински фракции, които са им противници.

Тръмп: Изпълнява се 3-та и 4-та точка от мирния план за Газа

Владимир Чуков отбеляза, че връщането на телата на заложниците има и чисто материално измерение. Според юдаизма, а и според исляма, човек трябва да бъде погребан, за да получат близките му обезщетение. Той е на мнение, че не всички тленни останки ще могат да бъдат намерени и върнати.

По отношение на думите на Тръмп, че Близкията изток вече не е същият и ще върви към просперитет, проф. Чуков припомни Конференцията за Близкия изток в Мадрид от 1991 г. с цел помиряване между Израел и Палестина, където е имало подобни лозунги и послания.

Редактор: Емил Йорданов