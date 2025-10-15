Израелският премиер Бенямин Нетаняху страда от бронхит и отмени ангажиментите си за остатъка от деня. Това казаха канцеларията му, цитирана от израелската новинарска агенция ТПС.

Съобщението идва на фона на наближаващите съдебни изслушвания по делото за корупция, заведено срещу Нетаняху. Позовавайки се на здравословното му състояние, адвокатите му поискаха съдът да намали продължителността на процедурата по неговите показания.

От Форума на семействата на заложниците и изчезналите лица разкритикуваха премиера, че снощи е посетил израелски заложници, които се възстановяват. Нетаняху и съпругата му Сара са посетили петима от върнатите заложници в болница. „Ако Нетаняху има настинка, която отказва да отшуми, както твърди днес в съда, защо вчера посети оцелелите от плен, които са с отслабена имунна система, и по този начин ги изложи на риск?“, написа в платформата X представител на Форума на семействата на заложниците.

През последните месеци израелските медии нееднократно съобщаваха за здравословните проблеми на Нетаняху.

Той претърпя рутинна колоноскопия през май и операция на простатата през декември, като и в двата случая министърът на правосъдието временно изпълняваше функциите на премиер.

През март Нетаняху претърпя операция на херния под пълна упойка и по-късно пропусна работа заради грип. През 2023 г. му беше имплантиран пейсмейкър след диагностициране на дългогодишен сърдечен проблем.

В последния публичен медицински доклад за премиера, издаден през януари 2023 г., състоянието му е описано като „напълно нормално“, без признаци на аритмия и с правилно функциониращ пейсмейкър. Документът обаче не е официален държавен медицински отчет, а обобщение, подготвено от личния му медицински екип.

Нетаняху ще трябва да свидетелства 3 пъти седмично по процеса за корупция срещу него, който започва през ноември пред Окръжния съд в Йерусалим, след като съдиите се позоваха на необходимостта производството, продължаващо вече няколко години, да бъде ускорено.

Редактор: Ивайла Митева