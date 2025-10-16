Колко от нас прекарват голяма част от времето си в колата? А колко са пътували толкова дълго, че дори са си подремвали в нея? Вероятно мнозина се припознават, така че можем да се съгласим, че подсъзнателно винаги сме приемали личния си автомобил като втори дом, но на колела. А една млада майка превръща тази фантазия в реалност. Тръгвайки от невинната детска мечта да си подредиш кътче у дома и то да бъде твоята крепост, порасналото вече момиче превръща малката си кола, тип триколка, в подвижно „вкъщи”. Със собствени средства и много въображение, малкото пространство се превръща в комфортно кътче за почивка. А това я прави интернет звезда, чиито клипове имат милиони гледания. Тя продължава да мечтае и да аранжира, за да вдъхне надежда на младите майки, че децата могат да бъдат началото на нещо ново и красиво не само в личен, но и в професионален план.

Джанет, би ли ни разказала малко повече за себе си – откъде си и как израсна?

Китайското ми име е Уанг Дзясин, а английското – Джанет Колби. Израснах в Китай в обикновено, но любящо семейство. Имам по-малък брат, с когото винаги сме били много близки. Честно казано, имах много щастливо и простичко детство. Живея като повечето хора – ходих на училище, започнах работа, омъжих се и сега имам прекрасно момиченце.



Кой е любимият ти спомен от детството?

Един от любимите ми спомени е как подреждах стаята си, както ми харесва, и играех на „къща“ с приятелките ми. Обичах да си създавам уютни малки кътчета. Това чувство на свобода и радост остана в мен и вероятно затова обичам да превръщам дори колата си уютно място и да прекарвам време навън.

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие​



Подкрепя ли те семейството ти в това, което правиш?

Да, много! Виждат колко съм щастлива и това е важно за тях. Особено съпругът ми – често ми дава идеи за украса и дори ми помага с изработката. Неговата подкрепа прави всичко още по-смислено.



С какво се занимаваше преди да създадеш TikTok акаунт с милиони фенове – имаш ли друга работа или професия?

Преди TikTok бях основно майка на пълен работен ден, а също така и студентка. Учех в християнски колеж близо до дома, така че можех да съчетавам грижите за семейството с ученето – ходех на лекции, а след това се прибирах при детето си и правех нещата, които обичам. Беше натоварено, но много удовлетворяващо време.





Имаш ли хобита или страсти, за които хората не знаят?

О, да! Обичам музиката. Свиря на пиано, китара и дори на африкански барабани. Музиката ми носи спокойствие и вдъхновение, когато снимам или украсявам.



Винаги ли си била толкова креативна и увлечена в нестандартни проекти като „дом в кола“?

Мисля, че да. Още като дете обичах да подреждам стаята си и да си правя уютни ъгълчета. Но идеята за „малък дом в колата“ дойде и от дъщеря ми. Тя също обича такива креативни пространства и нейната радост ми даде още повече мотивация.

„Изкуственият интелект ме спаси“: Среща с жената, която се превърна в робот, за да остане човек​



Разбираш ли от коли? Можеш ли сама да я ремонтираш?

Не, от коли не разбирам и не мога да ги ремонтирам. Но със сигурност съм добра в интериорния дизайн и обичам да създавам уют и красота в пространството около мен.



Как ти хрумна идеята да превърнеш колата си в мини дом – беше спонтанно или го планира?

Определено вдъхновението дойде най-вече от дъщеря ми. Един ден тя си играеше в колата и дори заспа вътре. Тогава си помислих: „Защо да не я превърна в истински дом?“ Така неусетно тя стана уютно място за почивка, къмпинг и забавление.





Наистина ли живееш там, или е по-скоро проект за TikTok?

Не живея там постоянно. Това е творчески проект, но прекарвам доста време в колата – почивам си, ям, гледам филми. Дъщеря ми също често играе вътре.



Какво беше първото нещо, което добави, за да стане по-уютно?

Първите неща бяха възглавници навсякъде, както и завеси. Те правят пространството по-уютно и лично, особено когато сме на къмпинг.





Имаше ли трудности при трансформацията?

О, да, но те бяха основно технически. На пазара почти няма готови украси за такъв тип миниатюрни коли, затова трябваше сама да меря и изработвам нещата. Наложи се много пъти да преправям детайли, докато станат и удобни, и красиви.



Какво е най-голямото предимство, което откри в своя мини дом?

Най-хубавото е, че през уикендите мога да водя дъщеря си на къмпинг и да спим в колата. Освен това, като споделям ежедневието си онлайн, печеля малко доходи, което помага на семейството.



А най-голямото предизвикателство?

Определено това беше малкото пространство. Колата е доста тясна и трябва да съм много креативна, за да подредя всичко и да не е твърде претруфено и неудобно.



Как реагираха семейството, приятелите и познатите на този твой проект?

Бяха много изненадани. Никой не беше виждал толкова малка кола, превърната в дом. В Китай има една максима – „малко, но пълно“. В този дух направих и колата. Хората онлайн също се впечатлиха и дори някои се вдъхновиха да опитат нещо подобно.





Какво е посланието, което вплете в тази кола?

Щастието може да се създаде навсякъде. Не ти трябват голяма къща и скъпи вещи – достатъчни са креативност, любов и смелост да живееш по своя начин.



Виждаш ли бъдеще за този проект – може би по-голяма версия или нова тенденция?

Без съмнение да. Вярвам, че този начин на живот има бъдеще. Хората все по-често търсят тихо и уютно място за почивка. Много ми се иска в бъдеще да имам истински кемпер, да го украся по мой вкус и да обикалям света с моето семейство. Но това е скъпо начинание и е трудно за реализация. Все пак вярвам, че с времето ще успея да го постигна.

Над 150 рекорда, една мечта: Кристиан Лопес - да прекрачиш границите на тялото и ума​



За какво мечтае Джанет Колби?

Кемпер, с който аз и моето семейство да видим места, на които не сме били, е моята най-голяма мечта в момента.



Тъй като ние сме от България не мога да не попитам – била ли си тук и какво знаеш за страната ни?

Все още не съм била в България. Честно казано, повечето ми впечатления са от TikTok видеа, но изглежда много красива държава. Ако имам шанс, бих искала да ви посетя много скоро и може би да създам свой проект с кола и във вашата страна.

Много благодаря за интересния разказ за твоя малък свят!

Аз благодаря! До нови срещи! Очаквайте още изненади в интериорния дизайн от мен!

Автор: Цветина Петкова

Редактор: Цветина Петкова