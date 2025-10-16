Снимка: Getty Images
До момента са върнати телата на едва 9 от общо 28 мъртни заложници
За Израел войната в Газа не е приключила, заяви премиерът Бенямин Нетаняху по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., предаде "Франс прес".
"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.
До момента са върнати телата на едва 9 от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".
