Според съветници на Доналд Тръмп, палестинската групировка ще изпълни условията по мирното споразумение
Няма сериозна заплаха за примирието в Газа. Това е оценката на американското правителство, след напрежението между Израел и „Хамас”. Според съветници на Доналд Тръмп, палестинската групировка ще изпълни условията по мирното споразумение.
Израел върна телата на 30 палестинци в Газа
Израел вече ги обвини, че не спазват договорката. Според „Хамас”, вече са били върнати на Израел всички тела на загинали заложници, които групировката може да достигне. За намирането на останалите ще е необходима специализирана техника и персонал. А Израел каза, че основния пункт за влизане на хуманитарна помощ в Газа в град Рафах ще остане затворен, докато „Хамас” не покаже "сериозни усилия" за връщането на телата.+
