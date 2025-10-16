За 19 ноември е насрочено първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, обявиха от Основния наказателен съд в Скопие в деня, в който се навършват седем месеца от трагедията. При инцидента загинаха 63 млади хора, а пострадалите са над 200 души.

Делото, в което са включени 34 физически и три юридически лица с 30 адвокати, ще се проведе в съдебната зала в рамките на затвора "Идризово", а родителите и семействата на загиналите при пожара обявиха, че ще го следят с голямо внимание: "Болката ни ще е вечна, но нашата борба е и за всички бъдещи поколения. Подобна трагедия никога повече да не се повтори. Молим обществеността, медиите и институциите да следят този процес с необходимото внимание, защото това не е просто процес за пожар, това е процес за човечността, съвестта и отговорността", цитират медиите в Северна Македония позицията на родителите и семействата на загиналите в пожара.

Само преди два дни, след почти седем месеца в болница, почина още един от членовете на групата ДНК, на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожар. Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара, пишат медиите в Скопие.

Панчо е деветият член на ДНК и 63-та жертва на пожара, разразил се в следствие на фойерверки по време на концерта в дискотеката "Пулс" на 16 март. Срещу него беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, което беше спряно заради състоянието му.

А преди три дни от независимия полицейски синдикат обявиха, че в ареста е починал и бившият главен инспектор в МВР в Кочани Владо Петров, който беше задържан като част от разследването срещу полицейски служители, свързано с пожара.

На 3 октомври Основен наказателен съд-Скопие съобщи, че обвинителният акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в "Пулс" в Кочани е одобрен и делото е разпределено към съдия.

Днес стана ясно, че освен първото заседание на 19 ноември, са обявени още шест дати за заседания по делото до края на годината, с уточнението, че след началото му ще бъдат насрочени и още заседания, предаде БНР .

Още преди началото на процеса за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани между прокуратурата и някои от адвокатите бяха разменени остри писма. Адвокатите оцениха обвинителния акт като общ и неясен и прогнозираха, че делото ще бъде продължително, а от прокуратурата изпратиха писмо до Адвокатската колегия с искане защитата да се въздържа от публични изяви до началото на процеса. Те от своя страна отговориха, че искането е опит да се заглушат адвокатите на защитата.

Правната квалификация, броят на обвиняемите и периодът от време, който обхваща, правят това обвинение едно от най-чувствителните в най-новата съдебна история, пише сайтът "Призма", анализирайки обвинението.

"Фактът, че всички подсъдими са обвинени, че са пряко отговорни за пожара в "Пулс" с бездействието си в продължение на 13 години, предизвика реакции от част от юридическата гилдия. От цялото обвинение, което е от 117 страници, 109 съдържат възраженията на подсъдимите и техните адвокати. Никой от подсъдимите не се е признал за виновен на този етап от производството. Някои от адвокатите са поискали съдиите да насрочат публично заседание, на което да бъде оценен обвинителният акт. Тримата съдии обаче решиха, че то трябва да се проведе при закрити врати. Противно на обвинението, подсъдимите смятат, че някой, който е бил на поста десет години по-рано, не може да бъде държан отговорен за пожара в дискотеката през 2025 г.", пише изданието, цитирано от БТА.

