Президентът на САЩ Доналд Тръмп заговори за разделяне на украинска земя с Русия. Според него Донбас трябва да бъде разделен, а по-голямата част от него - остане в руски ръце. Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” и дипломатът Елена Поптодорова, която е вицепрезидент на Атлантическия клуб.

„Ще видим какво ще произлезе от срещата Путин-Тръмп. В най-добрия случай нищо няма да видим, а в най-лошия – ще има доста негативи за Украйна и Европа”, прогнозира Иванов.

Тръмп: По-голямата част от Донбас трябва да остане в руски ръце

По думите на Поптодорова „след всеки телефонен разговор на президента на САЩ с този на Русия настъпва промяна в иначе твърдата позиция на Тръмп”. „Путин погрешно е убедил Тръмп, че Русия има преимущество на бойното поле. Мисля, че така преминават разговорите между двамата. За пореден път Путин е обяснил, че едва ли не нещата са решеби в бой и че не остава нищо друго на Украйна, освен да се примири на отстъпки”, посочи дипломатът.

Според вицепрезидента на Атлантическия клуб 11 години Русия не може да завладее Донецк и затова държавният глава има претенции за Донбас, което иска да мине през великите сили. „В мисленето на Кремъл този тип войни се решават само между двамата големи. Зеленски неслучайно претендира за място на масата, защото не може този разговор да се води без участието на Украйна”, подчерта Поптодорова.

Зеленски - готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Иванов определи призива да се спре огънят за „абсурден”, тъй като Русия е тази, която е в офанзива, и изяло от нея зависи спирането на войната. По думите му „Стив Уиткоф е меко казано незапознат със случая” и е добре, че преговорите ще бъдат организирани от Марко Рубио.

