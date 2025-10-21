Въоръженото крило на палестинската групировка "Хамас" заяви, че ще предаде телата на още двама заложници. Този ход е част от договореното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в Газа между Израел и терористичната организация.

Бригадите „Иззедин ал-Касам“ съобщиха, че „ще предадат телата на двама израелски пленници, които днес бяха ексхумирани в Ивицата Газа, в 21:00 часа местно време“.

Червеният кръст получи тялото на мъртвия заложник, държано в Газа

Досега бойците са предали телата на 13 от общо 28-те заложници, чието връщане "Хамас" се е ангажирала да извърши в рамките на постигнатото споразумение

Редактор: Мария Барабашка