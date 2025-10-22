Един човек е ранен, а друг е арестуван, след като пред парламента в Белград са се чули изстрели тази сутрин, предава „Ройтерс”.

Пламнала е и голяма шатра, една от издигнатите тази година от поддръжници на президента Александър Вучич по време на антиправителствени протести.

Видео: "Ройтерс"

Стрелбата се е чула малко след 10:00 сутринта местно време, предава БТА. Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград и полицията са на място и провеждат разследване.

По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. в спешна помощ е получен сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение. Според лекарите той е бил с рана от огнестрелно оръжие. Говорителката на Спешна помощ Ивана Стефанович заяви, че раненият е на 57 години и е в стабилно състояние, предава още БТА.

Редактор: Ина Григорова