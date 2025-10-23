Бездомни кучета нападат и хапят студенти и служители около новите общежития на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в района на бившата Окръжна болница. По данни на потърпевши само през последната седмица има няколко случая на ухапани хора.

Един от тях е студентка, която едва се спасила, покатервайки се върху паркиран лек автомобил, за да избегне нападение от глутницата. „По никакъв начин не съм дразнила животните. Излязох от общежитието, за да отида на работа. Тръгнах към спирката, но се чу лай и една майка с две малки тичаха към мен. Бях близо до колата и се качих върху нея. Кучетата не спираха да лаят и да ръмжат, дойдоха и още животни”, казва потърпевшата.

Бездомни кучета системно нападат деца в Асеновград

Друга студентка разказа, че една вечер се прибирала от нощен клуб, държейки закуска в ръка. Четири безпризорни животни я подгонили. Тя се сетила да им подхвърли храната, която носела, и избягала в общежитието си.

Служители на общежитията също се оплакват, че ходят със страх на работа. В началото кучетата били три, но сега са поне 9, като има и новородени. Според комплексния управител на студентските общежитията към ПУ „Паисий Хилендарски” Светослав Енчев проблемът започнал в началото на лятото, когато броят на животните нараснал.

Бездомни кучета нападат деца и домашни любимци в софийско село

„Премахнати са част от животните, работим по отстраняването и на другите, трябва да ги кастрираме и разселим”, обясни Йордан Алексиев, директор на зооветеринарния комплекс, който отговаря за бездомните кучета в Пловдив. В момента там има около 70 животни.

Повече гледайте във видеото.