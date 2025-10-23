От 1 януари 2026 г. софийските таксита ще возят по нови, по-високи тарифи.

Столичният общински съвет одобри поскъпване от 18,6% на база нова методика, изготвена според инфлацията, минималната заплата и цените на горивата.

Според решението дневната минимална тарифа се увеличава от 1,21 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

Браншът приветства методиката и настоява тя да се прилага ежегодно, за да отразява реалните икономически промени.

Боклукът в София

Докато таксиметровият бранш гледа напред към новите цени, жителите на „Красно село“ и „Люлин“ се борят с криза в сметосъбирането.

„Аз нося чак от „Нишава“ дотук разделно, защото там нямаме контейнери“, казва Марусия Николова, жител на столицата и допълва: „Днес видях, че по „Кюстендил“ бяха изхвърлили, а на моята улица – не. За мен общината не се справя“.

От Столичната община обявиха, че почистването на „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде поето от общинското дружество „Софекострой“. Според представители на фирмата вече са покрити 80% от територията, а от понеделник ще заработят още 15 работници и 4 нови камиона.

Договорите за почистване изтичат

От ГЕРБ в СОС предупредиха, че в края на декември изтичат договорите за още райони – „Студентски“, „Триадица“, „Сердика“, „Оборище“, а в началото на януари – и за „Панчарево“, „Витоша“ и „Банкя“.

„След около месец 17 района могат да останат без фирми, които да ги чистят. Идва зима, а няма яснота кой ще чисти снега“, заявиха от БСП.

От „Спаси София“ допълниха, че в някои търгове няма нито един допуснат кандидат до ценово ниво.

От Столичната община обаче уверяват, че комисията по обществената поръчка е във финален етап и че сметопочистването и снегопочистването ще бъдат поети от едни и същи фирми.

„Имаме надежда, че ще успеем да подпишем дългосрочни договори“, коментира зам.-кметът Десислава Бобчева.

По улиците – планини от отпадъци

В някои части на „Красно село“ обаче ситуацията остава критична – купчини отпадъци, изоставени мебели и дори тоалетни чинии стоят край контейнерите.

Жителите призовават общината да реагира бързо, защото търпението им вече е на предела.