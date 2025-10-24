Редица палестински фракции се споразумяха да прехвърлят временното управление на Ивицата Газа на независим комитет от технократи, предаде ДПА, като цитира съвместна декларация, публикувана след среща на палестински организации в Кайро. Фракциите заявиха, че са се съгласили комитетът да бъде натоварен с управлението на основните услуги в анклава "на базата на прозрачност и национална отчетност" в сътрудничество с арабските страни и международните институции.

В декларацията не се посочват имената на фракциите. Според медийни съобщения обаче сред тях са представители на ислямисткото движение "Хамас", което беше във война с Израел в продължение на две години преди неотдавнашното примирие, и неговият съюзник "Ислямски джихад".

Рубио се обяви срещу анексирането на Западния бряг от Израел

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие, постигнато по-рано този месец, което предвижда създаването на палестинска комисия под международен контрол за управление на силно опустошената територия. Фракциите призовават и за приемането на резолюция на ООН за планираното разполагане на международни сили за наблюдение на примирието в Ивицата Газа.

В изявлението, публикувано на официалния канал на "Хамас" в Telegram, не се споменават спорни въпроси като разоръжаването на "Хамас" и изключването на въоръжената групировка от политическия живот в следвоенна Газа, отбелязва ДПА.

Фракциите призоваха за среща на всички палестински групи с цел укрепване на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която беше описана като единствения легитимен представител на палестинския народ.

Египетската държавна телевизия "Кахера нюз" съобщи по-рано, че делегации на "Хамас" и неговия съперник "Фатах", основната фракция в ООП, са се срещнали в Кайро, за да обсъдят следвоенните споразумения.

Редактор: Станимира Шикова