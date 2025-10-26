Снимка: iStock
Путин нарече ракетата „уникално творение, което никой друг в света не притежава“
Руският президент Владимир Путин обяви успешното финално изпитание на новата ядрена крилата ракета „Буревестник“, похвалвайки „уникалното“ оръжие с ядрен потенциал и обсег до 14 000 километра (8 700 мили).
„Решаващите тестове вече са завършени“, заяви Путин, който продължава офанзивата в съседна Украйна, във видео, публикувано от Кремъл по време на среща с военни представители.
BREAKING NEWS !!!!!— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 26, 2025
RUSSIA has just released details of the ULTIMATE CRUISE NUCLEAR MISSILE
🚨🚨 14K km: Russia completed tests of the Burevestnik missile - Putin
Chief of General Staff Gerasimov to Putin:
The Burevestnik was airborne for about 15 hours and covered 14K km —… pic.twitter.com/X1Z4AyU9Pr
Той нареди подготовката на „инфраструктура за въвеждане на това оръжие на въоръжение в руските въоръжени сили“.
Russia has announced the successful testing of its devastatingly powerful "Burevestnik" (Storm Petrel) nuclear powered low flying cruise missile.— Chay Bowes (@BowesChay) October 26, 2025
It can strike anywhere on the earth, and stay airborne indefinitely due to its nuclear powered propulsion.
Nothing can stop it. pic.twitter.com/SdUmHQW5yc
Путин нарече ракетата „уникално творение, което никой друг в света не притежава“, като добави, че „Буревестник“ има „неограничен обсег“.
По време на последния тест на 21 октомври ракетата е прелетяла „около 15 часа“ и 14 000 км, заяви началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, като уточни, че това не е максималният капацитет на оръжието.
🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km— Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025
A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs
„Техническите характеристики на ‘Буревестник’ позволяват използването му с гарантирана точност срещу добре защитени обекти на всякакво разстояние“, добави той.
Путин обяви разработката на ракетите от руската армия още през 2018 г.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни