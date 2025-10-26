Путин нарече ракетата „уникално творение, което никой друг в света не притежава“

Руският президент Владимир Путин обяви успешното финално изпитание на новата ядрена крилата ракета „Буревестник“, похвалвайки „уникалното“ оръжие с ядрен потенциал и обсег до 14 000 километра (8 700 мили).

„Решаващите тестове вече са завършени“, заяви Путин, който продължава офанзивата в съседна Украйна, във видео, публикувано от Кремъл по време на среща с военни представители.

Той нареди подготовката на „инфраструктура за въвеждане на това оръжие на въоръжение в руските въоръжени сили“.

Путин нарече ракетата „уникално творение, което никой друг в света не притежава“, като добави, че „Буревестник“ има „неограничен обсег“.

По време на последния тест на 21 октомври ракетата е прелетяла „около 15 часа“ и 14 000 км, заяви началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, като уточни, че това не е максималният капацитет на оръжието.

„Техническите характеристики на ‘Буревестник’ позволяват използването му с гарантирана точност срещу добре защитени обекти на всякакво разстояние“, добави той.

Путин обяви разработката на ракетите от руската армия още през 2018 г. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

