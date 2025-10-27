Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и съюзниците ѝ са се съгласили да работят в следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предаде "Ройтерс". Агенцията отбелязва, че това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

"Решихме, че ще работим по план за прекратяване на огъня през следващата седмица или десет дни", заяви Зеленски пред американски журналисти.

Зеленски подчерта, че Украйна - за да окаже натиск върху Русия за преговори - е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахоук", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.

Редактор: Дарина Методиева