Нови удари разтърсиха Украйна през уикенда. Нанесени са щети по жилищни сгради, има загинали и ранени, сред тях и деца. В същото време Москва твърди, че е провела успешен тест на нова крилата ракета „Буревестник“.

В столицата Киев жителите отново бяха събудени в неделя сутринта от нови атаки с дронове. Според властите Русия е изстреляла над 100 безполотни летателни апарата. През последните дни има загинали и ранени, сред които и деца - най-малкото от които е едва на четири години. Володимир Зеленски съобщи, че са нанесени удари по жилищни сгради. Той посочи и тревожни данни - само за последната седмица Русия е изстреляла около 1200 дрона и над 1300 управляеми въздушни бомби.

Президентът на Украйна отново призова за повече ракетни системи "Пейтриът", подчертавайки, че противовъздушната отбрана на Украйна трябва спешно да бъде подсилена. От военновъздушните сили съобщават, че повечето ракети и дронове са били свалени, но тези, които успяват да преминат, нанасят фатални щети. Последните руски удари ясно показват пропуските в украинската противовъздушна защита.

"Прекарахме ужасна нощ. Трябваше да се спуснем по пожарната стълба от третия етаж. Благодарим на нашите спасители. Много сме им признателни. Ако не бяха те щяхме да се задушим", споделя жена, оцеляла след въздушната атака.

А друга допълва: "Гледката наистина е много тъжна. Има загинали. Не знам как да опиша случващото се. Много е тъжно".



Докато Русия извършва тези атаки - тества и нови оръжия. Според началника на генералния щаб на руските въоръжени сили е проведено успешно изпитание на крилатата ракета с ядрено задвижване "Буревестник". По думите му оръжието е останало във въздуха около 15 часа и е изминало близо 14 хиляди километра. Тези твърдения идват единствено от руската страна и не са потвърдени от независими източници. Но президентът Владимир Путин заяви, че иска новото оръжие да бъде разположено на фронта възможно най-скоро.

Междувременно дипломатическите усилия остават в застой. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп отмени срещата с Путин, която трябваше да се състои в Будапеща. В събота той повтори, че "не е подходящ момент" за разговори, като добави: "Не ми се струва, че ще стигнем до мястото, до което трябва".

