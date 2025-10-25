Малко известна компания за дронове, свързана с Доналд Тръмп - младши, спечели най-големия си договор от Пентагона в момент, когато правителството на САЩ разширява обществените си поръчки за дроновете.

Базираната във Флорида компания Unusual Machines, в която Тръмп - младши държи дял от 4 милиона долара, заяви, че американската армия е сключила договор с нея за производството на 3500 двигателя за дронове, както и на различни други части за безпилотни летящи устройства.

Компанията добави, че армията е посочила, че планира да поръча допълнителни 20 000 компонента от Unusual Machines следващата година.

Рюте: Трябва да убедим Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна

Главният изпълнителен директор на компанията Алън Еванс, главният изпълнителен директор на компанията, заяви, че според него това е най-голямата поръчка за части за Unusual Machines от правителството на САЩ до момента, но отказа да разкрие стойността на договора.

Акциите на Unusual Machines скочиха с цели 13% в петък.

Unusual Machines назначи Тръмп-младши за съветник през ноември 2024 г. По-рано тази година Financial times отбеляза, че цената на акциите на компанията почти се е утроила в седмиците преди разкриването на решението.

Скоро след като Тръмп-младши се присъедини към компанията, фирмата разкри, че той притежава 331 580 акции, които в момента биха стрували приблизително 4 милиона долара.

В отговор на въпроси относно договора с Пентагона, Еванс заяви пред Financial times, че Тръмп-младши "не е съветвал, нито е правил нещо друго по тази сделка".

Британски изтребители ще летят над Полша до края на годината

Поръчката, обявена миналата седмица, идва след като президентът Доналд Тръмп подписа през юни указ, насочен към стимулиране на зараждащата се индустрия за дронове в САЩ, както за търговска, така и за военна употреба.

Редактор: Цветина Петкова